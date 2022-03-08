Kartal’da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esertepe Safir Sokak'ta tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından zarar gören evde kağıt toplayıcıların kaldığı öğrenildi.



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