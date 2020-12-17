Kartalkaya nerede, nereye bağlı, rakımı kaç? Nasıl gidilir?

Kartalkaya, en iyi kayak yapılan yerlerden birisi olduğu için her yaştan insanın eğlence durağı olarak görülüyor. Kartalkaya Kayak Merkezi, ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi aldığı gibi yurt dışından gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip ve özellikle kış turizminin en gözde yerlerinden biri olan Kartalkaya nerede diye merak ettiyseniz işte cevabı…

Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alıyor. Bolu ilimizin güneydoğusunda konumlanan Kartalkaya, İstanbul ve Ankara illerimize yakın sayılabilecek bir mesafede bulunuyor.

Kartalkaya Nereye Bağlı?

Söz konusu kayak sporu ve kış tatili olunca ilk olarak akıllara Kartalkaya geliyor. Kartalkaya hangi ilde merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Kartalkaya Bolu ilimize bağlı ve iki bin metre yükseklikte yer alıyor. Ayrıca burası sadece kışın ziyaret edilen bölgelerden biri değil. Çünkü etrafında milli parklar, yaylalar, göller ve mesire yerleri bulunuyor.

Kartalkaya'ya Nasıl Gidilir?

Kartalkaya nasıl gidilir diye düşünen misafirlere farklı ulaşım seçenekleri sunuyor. Bölgeye özel araç veya otobüs ile ulaşım sağlamak mümkün.