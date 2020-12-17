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Kartalkaya nerede, nereye bağlı, rakımı kaç? Nasıl gidilir?

Ali Gövel Ali Gövel 17.12.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Kartalkaya nerede, nereye bağlı, rakımı kaç? Nasıl gidilir?

İçindekiler

  • Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?
  • Kartalkaya Nereye Bağlı?
  • Kartalkaya'ya Nasıl Gidilir?
  • Kartalkaya İstanbul Kaç Saat?
  • Kartalkaya Rakımı Kaç?
  • Kartalkaya Kayak Merkezi’ne Ne Zaman Gidilir?
  • Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Neler Yapılır?
  • Kartalkaya Barajı Nerede?

Kartalkaya, kış mevsiminde pek çok insanın ziyaret ettiği bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kış turizmi için çok önemli yerlerden biri olan kayak merkezi, büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. Burası tam bir gezi ve eğlence merkezi! Peki, Kartalkaya nerede? İşte bu yer ile ilgili merak ettiğiniz bütün bilgiler…

Kartalkaya, en iyi kayak yapılan yerlerden birisi olduğu için her yaştan insanın eğlence durağı olarak görülüyor. Kartalkaya Kayak Merkezi, ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi aldığı gibi yurt dışından gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip ve özellikle kış turizminin en gözde yerlerinden biri olan Kartalkaya nerede diye merak ettiyseniz işte cevabı…

Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alıyor. Bolu ilimizin güneydoğusunda konumlanan Kartalkaya, İstanbul ve Ankara illerimize yakın sayılabilecek bir mesafede bulunuyor.

Kartalkaya Nereye Bağlı?

Söz konusu kayak sporu ve kış tatili olunca ilk olarak akıllara Kartalkaya geliyor. Kartalkaya hangi ilde merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Kartalkaya Bolu ilimize bağlı ve iki bin metre yükseklikte yer alıyor. Ayrıca burası sadece kışın ziyaret edilen bölgelerden biri değil. Çünkü etrafında milli parklar, yaylalar, göller ve mesire yerleri bulunuyor.

Kartalkaya'ya Nasıl Gidilir?

Kartalkaya nasıl gidilir diye düşünen misafirlere farklı ulaşım seçenekleri sunuyor. Bölgeye özel araç veya otobüs ile ulaşım sağlamak mümkün.

  • Otobüs ile gidecekseniz özel araca göre yarım saat kadar fazla yolculuk etmeniz gerekebilir. Çünkü zorlu yol şartlarından dolayı otobüsler daha yavaş yol alabiliyor.
  • Kartalkaya Kayak Merkezi, İstanbul’a 295 km, Ankara’ya ise 190 km mesafede bulunuyor. Her iki şehirden de Bolu’ya doğru gelirken Tem otoyolundan Bolu gişelerini geçmek ve D-100 kara yolunu kullanmak gerekiyor. Sonrasında 12 km kadar ilerledikten sonra Kartalkaya tabelalarını takip edebilirsiniz. Tabeladan sonra 28 km daha yolunuz kalıyor.

Kartalkaya İstanbul Kaç Saat?

İstanbul ve Kartalkaya arası yaklaşık 3 saat sürüyor. Elbette yol koşullarına göre bu süre biraz daha uzayabiliyor. İstanbul’dan Bolu’ya kadar geldikten sonra Kartalkaya Bolu arası kaç km diye soracak olursanız ise, 35 km. Yani Bolu’dan sonra yarım saatlik bir yolculuktan sonra Kartalkaya’ya varabiliyorsunuz. Ayrıca Bolu’dan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne taksi ile kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

Kartalkaya Rakımı Kaç?

Kartalkaya doruk noktası 2200 metrede bulunuyor. Dağın zirvesi kayalık ve alpin çayırları ile kaplı. Oteller ise 2000 metrede konumlanıyor. Otellerin yakınlarında bulunan telesiejler, teleskiler ve baby lifler sayesinde zirveye çıkabilirsiniz. Kartalkaya’da bulunan 12 adet pistteki toplam yol 12 kilometreyi buluyor. Ayrıca Avusturya’dan gelen mühendislerin projesini yapmış olduğu Türkiye’nin ilk profesyonel snowparkı burada bulunuyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi’ne Ne Zaman Gidilir?

Kartalkaya’da kayak sezonu Aralık ve Nisan ayları arasında. Kış mevsiminde özellikle Ocak ve Şubat aylarında kar kalınlığı yaklaşık olarak 3 metreyi buluyor. Alp disiplinine sahip olan Kartalkaya’nın manzarası da büyük çam ağaçları ile kaplı oluyor. Ancak manzara sadece bununla da sınırlı değil. Kartalkaya’dan Bolu dağlarını ve Köroğlu dağlarını da rahatlıkla görebilirsiniz. Eteklerinde ise yaylalar yer alıyor. Yaz aylarında buralarda doğa yürüyüşü gibi çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Neler Yapılır?

Kartalkaya’da kayak ve snowboard aktivitelerinin dışında kar motosikleti ile çevreyi keşfe çıkabilirsiniz. Dağ yürüyüşleri yapan gruplara katılabilirsiniz. Ayrıca Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çok eğlenceli festivaller düzenleniyor. Bu festivallerdeki DJ performansları, şovlar, gösteriler veya konserler ile eğlenme fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca bütün gün kayak yaptıktan sonra bembeyaz karların üzerine kurulan mangallarda pişirilen sucuğun tadına varabilirsiniz. Otellerin hemen hepsinin önünde hem öğle hem de akşam sucuk partileri veriliyor. Bu partilerde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kartalkaya Barajı Nerede?

Kartalkaya denince akla bir de baraj geliyor. Oysaki Kartalkaya Kayak Merkezi ile Kartalkaya Barajı birbirinden oldukça alakasız yerlerde. Kartalkaya Baajı Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri üzerinde yer alıyor. 1965-1972 yılları arasında inşa edilen bu baraj; sulama, kullanma, içme ve sanayi suyu temini amacı ile kullanılıyor.

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