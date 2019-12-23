Mynet Trend

Kartpostalları aratmayan görüntü

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Denizli'deki Bağbaşı Yaylası, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan yaylada, kartpostallık görüntüler oluştu.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-12-31 08:05:00
Denizli Çardak
2019-12-31 09:10:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2020-01-07 10:05:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2020-01-07 11:10:00
220.51 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-12-31 08:05:00
Denizli Çardak
2019-12-31 09:10:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2020-01-07 18:30:00
İstanbul
2020-01-07 20:00:00
270.51 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-12-31 16:40:00
Denizli Çardak
2019-12-31 18:05:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2020-01-07 10:05:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2020-01-07 11:10:00
250.51 TL
SATIN AL

Denizli'de gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşların uğrak yerlerinden olan Bağbaşı Yaylası, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Bağbaşı Yaylası'nda yaşanan görsel şölen doğa severler tarafından fotoğraflandı. (DHA)

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Kızıla bürünen Kars büyülüyorKızıla bürünen Kars büyülüyor
İlk kar 1 Aralık'ta düşmüştü! Duyan oraya koştuİlk kar 1 Aralık'ta düşmüştü! Duyan oraya koştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağbaşı Yaylası Denizli

En Çok Okunan Trend Haberler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

Kadın dehşeti yaşadı! Herkesin içinde darp etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otellerde yer kalmadı! Bavulunu alan oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Bavulunu alan oraya gidiyor

Kızıla bürünen Kars büyülüyor

Kızıla bürünen Kars büyülüyor

Kış turizminde tatilciler Uludağ'ı tercih etti

İlk kar 1 Aralık'ta düşmüştü! Duyan oraya koştu

Erciyes yeni yıl tatilcilerinin gözdesi oldu

O kent yeni yılda dolup taşacak!

Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze'ye özel ödül!

2 ayda 50 bin kişi gezmişti! O müzeye özel ödül

Sis bulutları Elazığ'da! Gören telefonuna sarıldı

Gören telefonuna sarıldı! Muhteşem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.