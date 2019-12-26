Kartpostallık manzarada doğa yürüyüşü

Siverek'in tarihi ve turistik yerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Fırat Gezginler Kulübü tarafından bölgenin tanıtımı amacıyla Tokaran bölgesinde doğa yürüyüşleri organize ediliyor. Gelen talep ve istekler doğrultusunda yapılan programlarla doğa tutkunlarıyla yapılan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş güzergahında Roma ve eski çağlardan kalma mağara, kiliseler de yer alıyor. Ziyaretçiler eşsiz manzarada fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştiriyor. Gün batımında halay çekerek günün stres ve yorgunluğunu atan gezginler, etkinliklerin olmasından dolayı memnun.

'DRAMAYI DOĞAYA TAŞIMAK İSTEDİK'

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, doğa yürüyüşleri ile amaçlarının bölgeyi tanıtmak olduğunu belirterek, "Bugün doğa yürüyüşüne Halk Eğitim Merkezinde drama kursu gören öğrencilerimizle birlikte katıldık, dramayı doğaya taşımak istedik. Bu sayede doğanın ve bölgenin önemini anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Bu gibi çalışma ve gezilerle ilçemizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Programlarımız devam edecek" dedi.

'HEP FOTOĞRAFLARDA GÖRÜYORDUM'

İlk kez doğa yürüyüşüne katılan Büşra Düven, bölgeye hayran kaldığını belirterek, "Buranın doğası harika, temiz hava ve su kenarı olması da çok güzel. Bu güzellikleri fotoğraflardan hep görüyordum ve merak ediyordum hep. Bugün birebir gelip bu güzellikleri görmek çok muhteşem oldu" diye konuştu.