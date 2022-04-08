Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı.Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin fragmanı yayınlandı. ARC Yapım imzalı dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı. Bu kapsamda Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasaba Doktoru dizisi konusu ne? TRT 1'in yeni dizisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

KASABA DOKTORU DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasaba Doktoru dizisi TRT1'de 8 Nisan Cuma (bugün) görücüye çıkacak.

KASABA DOKTORU DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde TRT 1'de yayınlanacak.

KASABA DOKTORU KONUSU NEDİR?

Kasaba Doktoru dizisinin konusu:

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi’nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cesur ve inatçı bir karakter olan Ömer, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar vermiş ve mesleğine duyduğu aşk sayesinde geleceği parlak bir hekim olarak sivrilmiş genç bir doktor.

Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi’nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak.

KASABA DOKTORU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kasaba Doktoru dizisinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever gibi oyuncular oynuyor.

OZAN AKBABA KİMDİR?

1982 senesinde Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 senesinde sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapmakta. Aynı zamanda, 2014 senesinde Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol almıştır.

Ünlü oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son olarak İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmıştır. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür gibi yapımlarda oynamıştır.

Ünlü oyuncu 2017 yılında Buket Arıkan ile evlenmiştir.

Ozan Akbaba'nın oynadığı diziler:

Kasaba Doktoru - 2022- (Kemal)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021 (İlyas Çakırbeyli)

Cennetin Sırları - 2011 (Zafer)

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005

Güldür Güldür (Şenol)

Poyraz Karayel - 2015 (Taner)

Arka Sokaklar - 2014 (Doktor Veysel)

Kuzey Güney - 2012-2013 (Sümer Tezkan)

Ozan Akbaba'nın oynadığı filmler:

Mutlak Adalet - Metin

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su

Bir Hikayem Var - Hasan

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

İnegöl asıllı bir ailenin çocuğu olarak 28 Temmuz 1993’te İstanbul’da dünyaya gelen Deniz Can Aktaş, başarılı bir oyuncudur. Piri Reis Üniversitesinde, gemi makineleri ve işletme bölümünde eğitimini tamamlayan Aktaş, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında, Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Seçkin rolüyle yaşamıştır. Hayat Bazen Tatlıdır’da Burak, Neredesin Birader dizisinde ise Ali rolüyle yer almıştır. Daha sonra 2017 yılında Star TV’nin Avlu dizisinde Alp isimli yardımcı karaktere hayat vermiştir. Bu rolüyle oldukça beğenilen ve büyük ilgi gören oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde başrol olarak yer almıştır. 2020 yılında Menajerimi Ara adlı dizide Barış rolüyle ekranlarda bulunmuş ve seyirci tarafından büyük bir ilgi görmüştür.

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 doğumludur. Bursa’da dünyaya gelen başarılı oyuncu, dizi ve sinema sektöründe birçok projede rol almıştır. İlk deneyimini İki Genç Kız filminde gerçekleştirmiştir. Bu rolünde Altın Portakal ödülü kazanmıştır. Sonrasında Kurtlar Vadisi dizisinde rol almıştır. Kadın İsterse isimli televizyon dizisinde Hülya Avşar ile birlikte oynamıştır. Daha sonra ise 2006 yılında Kader filminde rol almıştır. Aynı yıl 18. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Takip eden yıllarda Yaralı Yürek, Bıçak Sırtı, Gece Sesleri, Osmanlı Cumhuriyeti, Samanyolu, Başrolde Aşk, Osmanlı Tokadı, Yazın Öyküsü, Sevran, Tek Yürek isimlerinde birçok film ve televizyon dizisinde yeteneğini kabul ettiren çalışmalar yapmıştır.

