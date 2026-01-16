MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ufuk Özkan'ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı!

Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım gibi daha birçok yapımda rol alan oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli bekliyor. 50 yaşındaki oyuncunun tedavisi sürerken, kardeşi Umut Özkan kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Ufuk Özkan'ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı!
Sedef Karatay

Ağabeyi için duyarlılık göstererek kan bağışında bulunan herkese teşekkür eden Umut Özkan, mevcut aşamada herhangi bir kan ihtiyacının bulunmadığını belirtti. Gösterilen ilgi ve desteğin kendilerine büyük moral verdiğini ifade eden Özkan, sürecin titizlikle takip edildiğini söyledi.

Ufuk Özkan ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı! 1

GEREKİRSE GÖNÜLLÜLERLE İLETİŞİME GEÇİLECEK

Umut Özkan, uygun bir donör bulunması halinde ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında kan ihtiyacı doğabileceğini belirterek, bu durumda gönüllülerle bizzat kendisinin iletişime geçeceğini vurguladı. Yapılan destek çağrılarına gösterilen hassasiyetin kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Ufuk Özkan ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı! 2

Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim”

Ufuk Özkan ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı! 3

KARDEŞİNDEN GELEN DONÖR TESTİ SONUCU

Kendisinin de karaciğer donörü olabilmek için test yaptırdığını açıklayan Umut Özkan, sonucu şu sözlerle paylaştı: "Üzülerek paylaşmak isterim ki donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak."

Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan’ın da kendisine destek olan herkese sevgi ve teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Ufuk Özkan ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı! 4

Ufuk Özkan ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Servetiyle gündemdeydi! Özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yokServetiyle gündemdeydi! Özel otobüsüyle olay oldu! İçinde yok yok
Transparan elbisesiyle dikkat çekti! Peş peşe iddialı pozlar Transparan elbisesiyle dikkat çekti! Peş peşe iddialı pozlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.