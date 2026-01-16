Ufuk Özkan'ın kardeşi donör olabilecek mi? Üzücü haberi paylaştı!

Ağabeyi için duyarlılık göstererek kan bağışında bulunan herkese teşekkür eden Umut Özkan, mevcut aşamada herhangi bir kan ihtiyacının bulunmadığını belirtti. Gösterilen ilgi ve desteğin kendilerine büyük moral verdiğini ifade eden Özkan, sürecin titizlikle takip edildiğini söyledi.

GEREKİRSE GÖNÜLLÜLERLE İLETİŞİME GEÇİLECEK

Umut Özkan, uygun bir donör bulunması halinde ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında kan ihtiyacı doğabileceğini belirterek, bu durumda gönüllülerle bizzat kendisinin iletişime geçeceğini vurguladı. Yapılan destek çağrılarına gösterilen hassasiyetin kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle, 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an içinde bulunduğumuz aşamada herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte, uygun bir donör bulunması durumunda; ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir gereksinim doğarsa, bu sürece gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim”

KARDEŞİNDEN GELEN DONÖR TESTİ SONUCU

Kendisinin de karaciğer donörü olabilmek için test yaptırdığını açıklayan Umut Özkan, sonucu şu sözlerle paylaştı: "Üzülerek paylaşmak isterim ki donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak."

Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan’ın da kendisine destek olan herkese sevgi ve teşekkürlerini ilettiğini belirtti.