Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

Eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile barıştığı konuşulan güzel oyuncu Hazal Subaşı, bu defa süper minili pozlarıyla adından söz ettirdi. Transparan bir bluz tercih eden yıldızın paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

Buse Orcan, Sümeyye Aydoğan, İlayda Alişan, Alina Boz ve Gizem Karaca gibi ünlü isimler Hazal Subaşı'ya beğeni yağdırdı.

Hazal Subaşı, paylaşımına ''Kanlı ay tutulması postudur'' notunu düştü.

Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de dereceye girmişti.

Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka, Çukur gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, şimdilerde Kasaba Doktoru'nda sevenleriyle buluşuyor.

Sosyal medyada aktif olan Hazal Subaşı'nın Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.



