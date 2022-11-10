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  4. Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

10.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda hayat verdiği 'Leyla Erpek' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Hazal Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

Eski sevgilisi Rıza Kocaoğlu ile barıştığı konuşulan güzel oyuncu Hazal Subaşı, bu defa süper minili pozlarıyla adından söz ettirdi. Transparan bir bluz tercih eden yıldızın paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle Instagram'ı salladı! Transparan pozuna beğeni yağdı

Buse Orcan, Sümeyye Aydoğan, İlayda Alişan, Alina Boz ve Gizem Karaca gibi ünlü isimler Hazal Subaşı'ya beğeni yağdırdı.

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle Instagram'ı salladı! Transparan pozuna beğeni yağdı

Hazal Subaşı, paylaşımına ''Kanlı ay tutulması postudur'' notunu düştü.

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle Instagram'ı salladı! Transparan pozuna beğeni yağdı

Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de dereceye girmişti.

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

Adını Sen Koy, Bir Umut Yeter, Halka, Çukur gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, şimdilerde Kasaba Doktoru'nda sevenleriyle buluşuyor.

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

Sosyal medyada aktif olan Hazal Subaşı'nın Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı

Kasaba Doktoru'nun tescilli güzeli süper minisiyle büyüledi! Transparan poza ünlülerden beğeni yağdı


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