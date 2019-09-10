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Kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki fark nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Son birkaç yıldır marketlerde görmeye alıştığımız ve hatta kullandığımız tost peynirini kaşar peynirinden ayıran şey nedir? İşte merak edenler için iki ürün arasındaki farklar...

Kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki fark nedir?

Tost peynirini gerek renk, gerek tat, gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zor. Ancak peyniri detaylı bir şekilde incelediğimizde aralarındaki farkı ortaya koyduk. İşte kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki farklar;

Öncelikle kaşar peynirinden bahsedelim;

kaşar peyniri

Çiğ sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir süt ürünüdür. Keçi, koyun ya da inek sütünden elde etmek mümkündür. Bir kilogram kaşar peyniri için hemen hemen 10 kilograma yakın süt kullanılması gerekir. Bu demek oluyor ki kaşar peyniri kalsiyum ve protein açısından son derece zengin bir ürün.

PEKİ YA TOS PEYNİRİ?

kaşarpeyniri2

Kaşar peynirine nazaran daha yumuşak ve yağlı bir üründür. Yani tost malzemesi olarak daha uygun bir hale getirilmiştir. Tost peyniri denilen ürün, eritme peynirine verilen bir diğer isimdir. Tost peynirini tanımlar ve tanırken aslında eritme peynirinden bahsedeceğiz sizlere...

Eritme peyniri sert ya da çok yumuşak olmayan peynirlerin ısısal işlem ve eritici tuzlar kullanarak eritilmesiyle hazırlanır. Gördüğünüz gibi kaşar peynirinden tamamiyle farklıdır. Tost peynirini kaşar peyniri diye alıyorsanız bundan sonra bu bilinçle hareket edebilirsiniz.

kaşar3

İddialara göre eritilme peyniri yapımında ikinci sınıf peynirler değerlendiriliyor. Bu peynirlerin protein değerini artırmak için süt proteini, soya proteini ve bitkisel yağlar ilave ediliyor. Üretim sürecinde kusurlu peynirler veya normal peynirler kullanabiliyor.

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