Kasığına kadar yırtmaç tercih etti! Hülya Avşar jartiyerini göstermekten çekinmedi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Pandemi sonrası iddialı bir dönüş yapan Avşar'ın sahne kostümü oldukça cesurdu.

Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesinin altına jartiyer giyerek sahneye çıkan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Avşar'ın bazı takipçileri bu halini çok beğenmezken bazıları ise çok beğendi.

YIRTMAÇ SEVİYOR

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde iddialı tarzıyla ilgili sorulara yanıt vermişti. Avşar, "Yırtmacı seviyorum" yorumunda bulunmuştu. 58 yaşındaki Avşar, ayrıca Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetleri için de "Herkes çok güzel, Hadise de Gülşen de öyle..." ifadelerini kullanmıştı.