Kasık fıtığının tek tedavisi ’ameliyat’

Çocuklarda görülen kasık fıtığı hakkında bilgilendirmede bulunan Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Kasık fıtığının tek tedavisi ameliyattır. Kendi kendine geçme veya düzelme ihtimali yoktur. Doğuştandır sonradan oluşmaz” dedi.

Kasık fıtığının 100 çocuktan 3’ünde görüldüğünü söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Düşük doğum ağırlıklı ve prematüre doğan bebeklerde kasık fıtığı olma ihtimali artmaktadır. Erkek çocuklarda kasık fıtığı kız çocuklara göre daha sık ortaya çıkmaktadır. Kasık fıtıklarının yüzde 60’ı sağda, yüzde 30’u solda, yüzde 10’u da iki taraflı görülmektedir. Kasık fıtıklarının çoğu 2 yaşından önce bulgu vermektedir” diye konuştu.

“Kasık fıtığının tek tedavisi ameliyattır”

Çocuklukta kasık fıtığı olup olmadığının nasıl anlaşılacağını da anlatan Dr. Ayşe Bahar Edirne, “En sık gördüğümüz belirtisi, çocuk ağladığında veya ıkındığında kasık bölgesinde şişlik olmasıdır. Şişlik varsa ve kendiliğinden ya da müdahale ile iniyorsa, fıtık tanısı kesindir. Fakat bazı fıtıklarda şişlik olmayabilir, o zaman da tanı çocuklar için zararsız bir tanı yöntemi olan ultrasonografiden yardım alınarak konulur. Kasık fıtığının tek tedavisi ameliyattır. Kendi kendine geçme, düzelme ihtimali yoktur ve doğuştandır sonradan oluşmaz. Fıtık tanısı alan bir çocuk, eğer fıtık kesesinin içine herhangi bir organ sıkışmamışsa gerekli ameliyat hazırlıkları yapıldıktan sonra ameliyata alınır. Fakat fıtık kesesinin içine herhangi bir organ girmişse ve müdahale ile şişlik yok olmuyorsa içine giren organın dolaşımın bozulması ve daha büyük problemlere yol açması riski nedeniyle beklememek gerekir ve acil ameliyat gerektirir. Fıtık kesesinin içinde organlar sıkışırsa çocuklarda karın ağrısı, kusma görülebilir. Fıtık kesesi içine en çok sıkışan organlar kalın bağırsak, ince bağırsak, apendiks, karın içi yağlı doku ve kız çocuklarda yumurtalar, tüplerdir” şeklinde konuştu.