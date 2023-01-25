Kaşık kaşık yedirir: Orijinal Rus salatası tarifi! Enfes Rus salatası nasıl yapılır?

Rus salatası, soğuk salataların ve sandviçlerin vazgeçilmez lezzeti olarak görülüyor. Bol mayonez ve garnitürler hazırlanan Rus salatası herkesin sevdiği bir salata tarifi. Orijinal Rus salatası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu Rus salatası tarifini kesinlikle denemelisiniz.
İçine katılan yemeğin lezzetine lezzet katan Rus salatası birçok tarifin içerisinde kullanılıyor. Meze olarak da sofralara renk katan Rus salataları yemek davetlerinin ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor.
MALZEMELER
Rus Salatası İçin:
4 adet patates (küçük boy)
2 adet havuç
1 su bardağı bezelye (ayıklanmış)
6 adet salatalık turşusu
5 dal dereotu
50 gram salam (opsiyonel)
Sosu İçin:
1 su bardağı mayonez
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
TARİF
Patatesleri iyice yıkayarak, kabuklarını soymadan, bütün olarak soğuk su dolu bir tencereye alın. Kapağını kapatarak haşlanmaya bırakın.
Havuçların kabuklarını soyarak 2-3 parçaya bölün. Ayıklanmış bezelyelerle birlikte başka bir tencerede haşlamaya bırakın.
Haşlanan patateslerin ortasına bir kürdan batırarak tam pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan ortasına rahatlıkla giriyorsa pişmiş demektir. Havuçlar için de aynı yöntemi uygulayın.
Haşlanan sebzeleri bir kevgirle süzdürerek soğuk su dolu bir kaseye aktarın.
Haşlanan sebzeleri, dereotunu, kornişon turşuları ve salamı bezelyelerle aynı boyutta küpler halinde doğrayarak bir karıştırma kabına alın.
Sos için gerekli malzemeleri ayrı bir kapta karıştırın.
Sosu sebzelerin üzerine dökerek, bir kaşık yardımıyla nazikçe karıştırarak bir araya gelmesini sağlayın.
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