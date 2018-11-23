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Kasılıp gevşeyen lağım canavarı bulundu!

bucokiyiymiş bucokiyiymiş
DÜNYA  | 23.11.2018 07:00 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde Houston kentinde yaşayan bir vatandaşın çektiği videoda görüntülenen ‘lağım canavarının’ sonradan bir solucan kolonisi olduğunu anlaşıldı.

Kasılıp gevşeyen lağım canavarı bulundu!

Daily Mail gazetesinin haberine göre Houston sakininin görüntülediği ve önce bir tür ‘lağım canavarı’ olduğu düşünülen şey, nehir yüzeylerinde ve zaman zaman kanalizasyon hatlarının sularının döküldüğü bölgelerde yaşayan Tubifex türü solucanların oluşturduğu bir koloni olduğu ortaya çıktı.

"NASIL KIVRANDIKLARINI GÖRDÜM"

Videoyu çeken kişi, yaptığı açıklamada, "Onlara çok yakındım, nasıl hareket ettiklerini ve kıvrıldıklarını gördüm. O an da bunun ne olabileceği konusunda en ufak bir fikrim dahi yoktu" diye konuştu.

EN SON 2009'DA YAŞANMIŞTI

Solucanlarla ilgili buna benzer bir olay 2009’da yaşanmıştı. Uzmanlar, bulunan gövdenin tesadüfen kanalizasyona giren ve topraktan yoksun kaldıkları için birbirilerine kenetlenen Tubifex solucanlarının oluşturduğu koloni olduğunu açıklamıştı.

Ohio’daki Wright State University’den zooloji uzmanı Timothy Wood, “Görülebilen kasılmalar, solucanlardan birinin kasılıp, hareketini diğer solucanlara da iletmesinin bir sonucu” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
abd teksas canavar

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