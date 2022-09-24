EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Kasım ara tatili ne zaman? Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

Kasım ara tatili ne zaman? Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

24.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? sorusu okulların eğitim ve öğretime başlamasından sonra merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Bu gelişme ile beraber ara ve yarıyıl tatilleri gündeme geldi. MEB daha önce konuya ilişkin tarihleri paylaşmıştı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri...

Kasım ara tatili ne zaman? Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

Yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle beraber okullar eğitime kaldığı yerden devam etmeye başladı. Ara ve yarıyıl tatillerinin ne zaman olacağı ile alakalı ilokul, ortaokul ve lise öğrencileri açıklamaları takip ederken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bu açıklama ile yeni eğitim dönemi için tarihler belli oldu. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile ara ve yarıyıl tatil günleri...

ayşe çarmıklı ortaokulu

2022 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili olan kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

öğretmenn

2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma 2023 tarihinde son bulacak.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta?KPSS Alan Bilgisi Sınavı oturumları ne zaman, saat kaçta?
İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
İmtihan eş anlamlısı nedir? İmtihan eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı ara tatil meb milli eğitim bakanı mahmut özer okullar ne zaman kapanacak yarı yıl tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Hafta sonu ne sınavı var? 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar

Hafta sonu ne sınavı var? 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek?

KPSS Lisans oturumu iptal mi edilecek?

İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?

İlginizi Çekebilir

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Mucizenin ta kendisi: 3 kanser türünü tek başına önlüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.