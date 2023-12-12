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Kasım ayında 2 milyon TL kazandığını açıklamıştı! Eylül Öztürk'ün aylık kazancını yayınladığı tablodaki detay ifşa oldu

12.12.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi ve yaklaşık olarak 600'den fazla fenomen inceleme altına alındı. Bu isimlerden biri kısa süre önce Amerika’ya taşınan Eylül-Kenan Öztürk çifti oldu. Hakkında soruşturma başlatılmasının ardından aylık gelirini paylaşan Öztürk'ün yayınladığı tabloda yakalanan detay ifşa oldu.

Tüm Türkiye aylardır sosyal medya fenomenlerini konuşuyor. Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan bu süreç 600'den fazla fenomenin incelemeye alınmasıyla birlikte devam ediyor. İnceleme altına alınan isimlerden biri de, Amerika’ya taşınan Eylül-Kenan Öztürk çifti oldu.

Tüm mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyım atanan Eylül Öztürk, günlerdir Dilan Polat'la nasıl tanıştığı, nasıl küstüğü, nasıl para kazandığı ve nasıl bu evleri alabildiğini açıklıyor.

EYLÜLÖZTÜRK

Ünlü fenomen son olarak YouTube'da aylık gelirini açıkladı. Kasım ayında 2 milyon TL para kazandığını söyleyen Eylül Öztürk'ün aylık kazancını yayınladığı tablodaki bir detay ifşa oldu.

EYLÜL KAZANCI

Öztürk'ün bu paylaşımı, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ile Gülşen'le '2.Sayfa' programına konu oldu. Yüksel, "Eylül'ün paylaştığı tablolardan birindeki detay bizim gözümüzden kaçtı, ancak Alp Kılınç'ın gözünden kaçmadı" diyerek sosyal medya fenomeninin, Öztürk'ün paylaşımında bulduğu bir hatayı anlattı ve Kılınç'ın paylaşımını ekrana yansıttı.

alp kılınç paylaşımıı

O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Eylül Öztürk'ün paylaştığı görüntülerden birinde yer alan fazladan 'ş' harfini yakalayan Kılınç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Milyonluk satışlar yaptığını paylaşan Eylül Öztürk'ün siparişindeki 'ş' rakamına dikkat edin! Hayatları yalandan ve dolandan ibaret bu insanların. Karşılarındaki kitleyi bu kadar salak yerine koymaları gerçekten ironik. Kendisi ile ilgili bir konuda bile yalan konuşan bir insanın başkası hakkında doğru konuşmasını bekleyemezsiniz. Ağızlarından çıkan her kelime yalandan ibaret.'

gülşen

"YAZIYI OTURTAMAMIŞ"

Gülşen Yüksel ise, "Paneldeki sipariş kısmındaki bir 'ş' harfi kaymış. Hani yazıyı oturtmak istersiniz, photoshop yöntemiyle yapılır... Tam oturtamamış gibi. Alp Kılınç önce bu paylaşımı sildi. 3-4 saat sonra yeniden yükledi. Niye sildi, niye tekrardan yükledi anlamış değiliz" dedi.

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Dilan Polat Eylül Öztürk engin polat sosyal medya Alp Kılınç
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