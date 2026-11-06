Kasım ayının en lezzetli balıkları belli oldu! Tezgahlarda bunları arayın

Kasım ayında balık seçerken yalnızca fiyatına ve büyüklüğüne değil, mevsimine ve tazeliğine de dikkat etmek gerekiyor. Hamsiden lüfere, uskumrudan istavrite kadar kasım ayının öne çıkan balıklarını derledik.

KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

HAMSİ

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden hamsi, kasım ayında öne çıkan balıkların başında geliyor.

Deniz suyunun soğumasıyla birlikte yağlanmaya başlayan hamsi, bu dönemde daha yoğun bir lezzete sahip olabiliyor. Hamsi tava, hamsi buğulama ve fırında hamsi, kasım ayında hazırlanabilecek yemekler arasında yer alıyor. Özellikle fırında sebzelerle birlikte pişirilen hamsi, kızartmaya alternatif arayanlar için de iyi bir seçenek.

LÜFER

Sonbahar aylarının en sevilen balıklarından biri olan lüfer, kasım ayında da lezzetiyle öne çıkıyor. Kendine özgü aroması ve yağlı yapısıyla bilinen lüfer, özellikle ızgarada pişirildiğinde oldukça lezzetli oluyor. Lüferin doğal aromasını korumak için fazla baharat kullanmadan, az miktarda zeytinyağı ve limon eşliğinde hazırlanması tercih edilebilir.

İSTAVRİT

Kasım ayında balık tezgahlarında karşılaşabileceğiniz türlerden biri de istavrit. Küçük boyutları ve kendine özgü lezzetiyle bilinen istavrit, hem tava hem de fırın tariflerinde kullanılabiliyor.

İstavrit pişirirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, balıkları gereğinden fazla pişirmemek. Uzun süre yüksek sıcaklıkta tutulan istavritler kuruyarak lezzet kaybedebiliyor.

USKUMRU

Kasım, uskumrunun lezzetiyle öne çıktığı aylardan biri olarak biliniyor. Yağlı yapısı sayesinde ızgara ve fırında pişirmeye uygun olan uskumru, kendine has yoğun aromasıyla dikkat çekiyor.

Uskumruyu fırında soğan, limon ve defne yaprağıyla hazırlamak mümkün. Balığın kendi yağından yararlanmak için pişirme sırasında fazla yağ eklemeye gerek kalmayabiliyor.

PALAMUT

Sonbahar denildiğinde akla gelen ilk balıklardan biri de palamut. Özellikle eylül ve ekim aylarında öne çıkan palamut, kasım ayında da tezgâhlarda bulunabiliyor. Ancak miktarı ve yağ oranı, av sezonunun gidişatına göre değişebiliyor. Palamutun en sevilen pişirme yöntemleri arasında fırın, ızgara ve tava yer alıyor.

TORİK

Palamutla aynı türün daha iri bireyleri için kullanılan torik adı, özellikle sonbahar sonu ve kış döneminde daha sık duyuluyor. Torik, etli yapısı ve belirgin aromasıyla biliniyor. Izgara ve fırın tariflerinde değerlendirilebildiği gibi geleneksel olarak lakerda yapımında da kullanılıyor.

MEZGİT

Beyaz ve yumuşak etiyle bilinen mezgit, kasım ayında tercih edilebilecek balıklardan biri. Keskin bir balık aroması istemeyenler için uygun bir seçenek olabilen mezgit, özellikle tava ve fırın yemeklerinde kullanılıyor. Mezgiti mısır unuyla hafifçe kaplayarak tavada pişirebilir veya sebzelerle birlikte fırında hazırlayabilirsiniz.

LEVREK

Levrek, kasım ayında tüketilebilecek balıklar arasında yer alıyor. Beyaz eti ve hafif aromasıyla bilinen levrek, özellikle fırın ve buğulama tarifleri için uygun.

Zeytinyağı, limon, sarımsak ve taze otlarla hazırlanan levrek, sebzelerle birlikte tek tepside pişirilebilir.

Tezgahlarda hem avcılıkla elde edilen hem de yetiştiricilik ürünü levrek bulunabildiğinden satın alırken ürünün kaynağını sormak faydalı olabilir.

ÇİPURA

Kasım ayında tüketilebilecek bir diğer seçenek de çipura. Dolgun et yapısıyla bilinen çipura, özellikle fırında ve ızgarada tercih ediliyor. Patates, soğan ve domatesle birlikte fırında hazırlanan çipura, pratik bir ana yemek alternatifi sunuyor.