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Kasımpaşa 0-0 Sivasspor (Maç Sonucu)

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 06.07.2020 01:44 | Son Güncelleme

Sivasspor, Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanında iki puan daha bıraktı. İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen gol bulamayan ve zirveden iyice uzaklaşan Rıza Çalımbay'ın ekibi puanını 54 yapmış oldu. Kasımpaşa'nın ise beş maçlık galibiyet serisi bu karşılaşma ile son bulurken yenilmezlik serisi 8 karşılaşmaya çıkmış oldu.

Kasımpaşa 0-0 Sivasspor (Maç Sonucu)

Son üç haftada maç kazanamayan Sivasspor, ikinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen gol bulamadı. Zirveden iyice uzaklaşan Rıza Çalımbay'ın ekibi puanını 54 yapmış oldu ve lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa'nın ise beş maçlık galibiyet serisi bu karşılaşma ile son bulurken yenilmezlik serisi 8 karşılaşmaya çıkmış oldu.

Maçtan dakikalar

  1. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi’nin içeri çevirdiği topa kale önündeki Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.

  2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mert Hakan’ın ortaladığı topu arka direkte Yatabare, Emre Kılınç’a indirdi. Emre’nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

  3. dakikada Cofie’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

  4. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Hadergjonaj son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Koita penaltı noktası yakınındaki Thiam’a pasını aktardı. Thiam’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

  • dakikada sol taraftan Haddadi’nin yerden ortasında karambolde Koita kale önünde şutunu çekti. Kaleciden dönen topla buluşan Thiam’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.

    • 62.dakikada Hadergjonaj maçta ikinci kez sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

    78.dakikada Sivasspor golü buldu ancak VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belierlendi. Sağ kanattan Goiano ortalamış uygun durumda Kone topu filelere göndermişti ancak tecrübeli oyuncu son savunma oyuncusundan önde olunca gol geçersiz oldu

    86.dakikada oyuna sonradan giren Erdoğan sol çaprazdan sert vurdu kaleci Ramazan son anda topu çıkardı

    Maç golsüz sona erdi


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