Kasımpaşa 0-0 Sivasspor (Maç Sonucu)

Son üç haftada maç kazanamayan Sivasspor, ikinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen gol bulamadı. Zirveden iyice uzaklaşan Rıza Çalımbay'ın ekibi puanını 54 yapmış oldu ve lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa'nın ise beş maçlık galibiyet serisi bu karşılaşma ile son bulurken yenilmezlik serisi 8 karşılaşmaya çıkmış oldu.

Maçtan dakikalar