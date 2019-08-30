Paşa'ya Q7 de çare olmadı! Şok yenilgi

19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili’nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 23. dakikada Kitsou’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda kaleci Fatih’i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 25. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 28. dakikada Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili’nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan’dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı. 34. dakikada Karim Hafez’in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 36. dakikada Yusuf, Hajradinovic ile paslaşarak ceza sahası girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Ankaragücü, Süper Lig'de ilk defa Kasımpaşa'yı 2 defa üst üste mağlup etti ve ev sahibi Kasımpaşa'nın Süper Lig'de kazanamama serisi 10 maça çıktı.

QUARESMA SAHAYA ÇIKTI

Kasımpaşa’nın yeni transferi Quaresma formayı giydi. Dün lacivert-beyazlı ekip ile 1 yılı satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayan Quaresma, ligin 3. haftasında oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinin ikinci yarısında Yusuf Erdoğan’ın yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.

35 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa taraftarı oyuna girdiği esnada tezahüratlarla destek verirken, deneyimli futbolcu 45 dakika sahada kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ DE TAKİP ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan Kasımpaşa - MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş’in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti.

