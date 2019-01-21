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Kasımpaşa 0 - 1 Çaykur Rizespor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 18. haftasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor deplasmanda zirveye oynayan Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı. Galibiyet golü Aminu Umar'dan geldi.

Kasımpaşa 0 - 1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı Aminu Umar'ın golüyle 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 15'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

KASIMPAŞA 0 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek (Dk. 88 Azad Toptik), Joseu Sa, Tarkan Serbest (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 68 Heintz), Pavelka, Trezeguet, Koita
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Petrucci, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Umar (Dk. 78 Chahechouhe), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Muric

GOL: Dk. 23 Umar (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Veysel Sarı, Dk. 87 Josue Sa (Kasımpaşa), Dk. 61 Orhan Ovacıklı, Dk. 65 Muric, Dk. 84 Boldrin, Dk. 88 Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 2: Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Umar'ın dar açından sert vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı Ramazan Köse direğin dibinden güçlükle çıkardı.
DAKİKA 6: Trezeguet'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita'nın açısını düzelttikten sonra yerden yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.
DAKİKA 19: Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio, düzelttikten sonra çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.
DAKİKA 23: Çaykur Rizespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kararıyla öne geçti. Muric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem Murat Ergin Gözütok, pozisyonda ofsayt olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu gol kararı verdi: 0-1.
DAKİKA 28: Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda yerden seken topu kaleci Gökhan Akkan güçlükle çeldi. Meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top bir kez daha Gökhan'dan döndü. Altıpas gerisinde pozisyonu takip eden Koita'nın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
DAKİKA 43: Pavelka'nın pasında topla buluşan Popov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkteki Trezeguet meşin yuvarlağı kafayla Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 69: Trezeguet'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Koita'nın altıpas yakınından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
DAKİKA 73: Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada Sadiku'nun ceza sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu üstten kornere çeldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa - Rizespor aminu umar

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