Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 12. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Can Bozdoğan kaydetti. Kasımpaşa, 82. dakikada Umut Bozok ile skoru eşitledi.

Beşiktaş'ta sarı kart gören Josef de Souza ve Welinton cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş, puanını 21'e çıkardı. Kasımpaşa'nın da galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve puanını 11 yaptı.

Beşiktaş gelecek hafta, Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, GZT Giresunspor maçının kadrosundan 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu yeniden kaleye geçiren Yalçın, kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın forma giyemediği karşılaşmada Welinton Souza'yı savunmada görevlendirdi. Savunmanın solunda Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz'a forma veren Sergen Yalçın, Miralem Pjanic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu kulübeye çekerken, orta sahada Atiba Hutchinson ve Can Bozdoğan'ı sahaya sürdü.

ERSİN DESTANOĞLU 2 MAÇ SONRA KALEDE

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından yeniden eldivenlerini giydi.

Mert Günok'un GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna sonradan dahil olan siyah-beyazlı kaleci, ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyerken, Ajax ve GZT Giresunspor maçlarında Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok korumuştu.

RIDVAN YILMAZ 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından savunmanın solundaki görev alanını Umut Meraş'a kaptıran ve son olarak Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sahaya 11'de çıkan Rıdvan, Ajax maçı öncesinde yapılan kontrollerde sakatlık riski yüksek çıktığı için maç günü kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8' dakikada Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda şutunu çekmeyen Larin'in zayıf vuruşunda top kaleciyi geçse de kaleye giden meşin yuvarlağı Hadergjonaj kornere gönderdi.

12' dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0.

14' dakikada sağdan çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortaladığı top, kaleye yöneldi ancak meşin yuvarlak üst direğin üstüne çarparak auta gitti.

19' dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Larin kafayla meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Welinton'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30' dakikada Rıdvan Yılmaz'ın orta sahada kontrol edemediği topu kapan Yusuf Erdoğan sağdan ceza sahasına girerek dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...

