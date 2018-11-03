Kasımpaşa 1 -2 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 geri döndüğü maçta 2-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı. Antalyaspor'un golleri Diego ve Doukara'dan gelirken, Kasımpaşa'nın tek sayısı Veysel Sarı'dan geldi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Trezeguet’in ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran Eduok’un şutu kaleci Boffin’de kaldı.

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazda Trezeguet’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin şutu direkten oyun alanı içinde Veysel’in önüne düştü. Veysel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

25. dakikada sağ kanatta topu kapan Sadiku’nun ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Eduok’un şutu kaleci Boffin’de kaldı.

34. dakikada Cissokko’nun pasında topla buluşan Hakan’ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ramazan kornere çeldi.

43. dakikada ceza sahası sol çaprazından kullanılan endirekt serbest vuruşta Yekta’nın dokunduğu topa Diego sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.