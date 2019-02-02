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Kasımpaşa 1 - 3 Sivasspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı Kone (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-1 yendi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise yeni transfer Perica kaydetti.

Kasımpaşa 1 - 3 Sivasspor

Kasımpaşa: 1 - Demir Grup Sivasspor: 3

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa (Dk. 46 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 67 Heintz), Pavelka (Dk. 77 Hajradinovic), Sadiku, Trezeguet, Perica
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate (Dk. 81 Fatih Aksoy), Rybalka (Dk. 87 Özer Hurmacı), Emre Kılınç, Kone (Dk. 76 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 66 ve 69 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Perica (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 54 Perica, Dk. 67 Ben Youssef, Dk. 90 Hajradinovic (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Özgür Çek'in ceza yayının önünden içeriye aşırttığı topa Trezeguet müdahale edemedi. Demir Grup Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Perica'nın altıpasın içinde dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan kontrol etti.
6. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Kone'nin derinlemesine pasında sağ kanatta savunmanın arkasına sarkan Diabate, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra arka direğe ortasını yaptı. Hiçbir futbolcunun dokunamadığı meşin yuvarlağa Emre Kılınç'ın arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-1
14. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Trezeguet'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Perica'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
32. dakikada Rybalka'nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu karşı karşıya pozisyonda topu ayağından fazla açınca kalesini zamanında terk eden Scuffet, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
47. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta topu ceza sahası içinde kontrol eden Kone'nin altıpasın önünden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Scuffet'ten döndü.
66. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Diabate'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortada müsait durumdaki Kone'nin altıpasın içinde yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
69. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Kone'nin arka direkte altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3.
90+1. dakikada önünde bulduğu topla sol kanatta hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın pasında Muhammet Demir'in penaltı çizgisi yakınında karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

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Fırtına kendine geldiFırtına kendine geldi
Malatya'da kazanan olmadıMalatya'da kazanan olmadı
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Kasımpaşa Sivasspor

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