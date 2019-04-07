Kasımpaşa 2- 1 BB Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada perdesini 29'da Koita açtı. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Devre arası transfer döneminde Paşa'dan Erzurumspor'a transfer olan Eduok şık bir golle skora denge getirdi: 1-1. 76'da bir kez daha sahne alan Koita İstanbul ekibine 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla Paşa puanını 37'ye yükseltti. Erzurumspor ise 22 puanda kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Erzurumspor ise sahasında Akhisarspor ile kritik bir maça çıkacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

24. dakikada ceza yayı üzerinde bulunan Eduok’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashad Muahmmed’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

27. dakikada Koita’nın pasında ceza yayı civarında topla buluşan Popov’un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.