Kasımpaşa 3 - 0 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Kemal Özdeş'in takımı Kasımpaşa, Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53'te Mustafa Pektemek ile 60. ve 80. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından, Kasımpaşa sezonun ilk galibiyetini alarak 4 puana çıktı. Antalyaspor ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Hajradinovic'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe'nin yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego'nun köşeye etkili şutunda kaleci Fatih iki hamlede topu kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic'in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffin, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu'nun ara pasında Leschuk'un kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam'ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic'in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.