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Kasımpaşa 5-0 Akhisarspor

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 20.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında ligin flaş takımı Kasımpaşa sahasında, ligin dibinden kurtulmaya çalışan Teleset Mobilya Akhisarspor'u 5-0 mağlup etti.

Kasımpaşa 5-0 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa, evinde Akhisarspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Diagne(2), Trezeguet, Tarkan ve Eduok'un golleriyle 5-0 kazanan mavi-beyazlılar puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda sahada ev sahibi takımın şovu vardı. Maçta gol perdesini 57. dakikada Trezeguet açarken, 58. dakikada Tarkan Serbest farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Hız kesmeyen Kasımpaşa 67 ve 70. dakikalarda golcüsü Diagne'nin golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Maçın skorunu ilan eden gol ise 78. dakikada Edouk'tan geldi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan ilerleyen Diagne’nin pasında defansın arkasına sarkan Trezeguet’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayı gerisinde Josue'de kaldı. Josue’nin sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmadığı top, ceza sahası içinde Lopes’de kaldı. Lopes’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

57. dakikada Eduok’un ceza sahasının sağından pasında altıpasta topu alan Diagne, sırtı dönük pozisyonda Trezeguet’e aktardı. Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
58. dakikada Pavelka’nın pasıyla topla buluşan Tarkan’ın ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0
67. dakikada Trezeguet’in sağ kanattan pasında Diagne’nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0
70. dakikada Akhisarspor savunmasının hatalı pasıyla topu alan Diagne penaltı noktası üzerinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, kaleci Fatih’in solundan ağlara gönderdi. 4-0.
78. dakikada savunmada Lopes kafa ile pasını kaleci Fatih’e göndermek isterken Eduok araya girdi. Eduok’un Fatih’ten sıyrılarak boş kaleye yaptığı vuruşta top filelere gitti. 5-0
87. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Lopes’den seken topu önünde bulan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin önünden çıktı.

Kasımpaşa 5 - 0 Akhisarspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Sönmez xx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xxx, Veysel Sarı xxx, Ben Youssef xxx, Veigneau xxx, Sadiku xxx, Tarkan xxx, Pavelka xxx (Koita dk. 76 x), Eduok xxx (İlhan dk. 84 ?), Trezeguet xxx (Hakan dk. 89 ?), Diagne xxx
Yedekler: Murat, Eray, Onur, Uğurcan, Josue Ja, Mustafa, Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Akhisarspor: Fatih x, Lopes x, Caner x, Mustafa Yumlu x, Kadir x (Regattin dk. 64 x), Sissoko x, Aykut x, Barbosa x (Onur dk. 68 x), Güray x, Joseu x (Larsson dk. 82 ?), Seleznyov x
Yedekler: Bora, Lukac, Dany, Manu, İlke
Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Trezeguet (dk. 57), Tarkan (dk. 58), Diagne (dk. 67 ve 70), Eduok (dk. 78) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Mustafa Yumlu, Güray, Regattin (Akhisarspor), Diagne (Kasımpaşa)

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Kasımpaşa 5-0 AkhisarsporKasımpaşa 5-0 Akhisarspor
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Teleset Mobilya Akhisarspor

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