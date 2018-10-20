Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda sahada ev sahibi takımın şovu vardı. Maçta gol perdesini 57. dakikada Trezeguet açarken, 58. dakikada Tarkan Serbest farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Hız kesmeyen Kasımpaşa 67 ve 70. dakikalarda golcüsü Diagne'nin golleriyle skoru 4-0'a getirdi. Maçın skorunu ilan eden gol ise 78. dakikada Edouk'tan geldi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

57. dakikada Eduok’un ceza sahasının sağından pasında altıpasta topu alan Diagne, sırtı dönük pozisyonda Trezeguet’e aktardı. Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada Pavelka’nın pasıyla topla buluşan Tarkan’ın ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

67. dakikada Trezeguet’in sağ kanattan pasında Diagne’nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0

70. dakikada Akhisarspor savunmasının hatalı pasıyla topu alan Diagne penaltı noktası üzerinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, kaleci Fatih’in solundan ağlara gönderdi. 4-0.

78. dakikada savunmada Lopes kafa ile pasını kaleci Fatih’e göndermek isterken Eduok araya girdi. Eduok’un Fatih’ten sıyrılarak boş kaleye yaptığı vuruşta top filelere gitti. 5-0

87. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Lopes’den seken topu önünde bulan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin önünden çıktı.

Kasımpaşa 5 - 0 Akhisarspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Sönmez xx