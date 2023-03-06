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Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda?

06.03.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı olarak bugün yayınlanacak. Süper Lig'in 24 haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ederken sporseverler arama motorlarında maçın yayın saati ve kanalı ile ilgili araştırma yapıyor. Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı izle ekranı ve TOD TV'ye dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı olarak beIN SPORTS'ta yayınlanacak ve TOD TV'den izlenebilecek. Maçta Hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağ olacak. Kasımpaşa Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı 6 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Kasımpaşa Süper Lig'deki 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan topladı. Kasımpaşa, 16. sırada yer alıyor.

Ligde oynadıkları son karşılaşmada Hatayspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Kasımpaşa bu maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor.

Antalyaspor ise 22 karşılaşmada 7 üstünlük, 4 eşitlik ve 11 yenilgiyle 25 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar erteleme maçında geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte, devre arasında Gaziantep FK'den transfer edilen kaleci Günay Güvenç'in sarı kart cezası bulunuyor. Kasımpaşa'da üçer sarı kartları bulunan Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Koita ve Bahoken, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 25. haftadaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, rakibini 2-0 yenmişti.

SÜPER LİG MAÇLARI TOD TV'DEN NASIL İZLENİR?

Süper Lig maçlarını 2 hafta boyunca (3-13 Mart tarihleri arasındaki karşılaşmalar) şifresiz izlemek için TOD TV'nin web sitesine giriş yapabilir ya da uygulamasını indirebilirsiniz.

TOD TV, Web, Cep, Tablet, Smart TV, Apple TV 4K, Android TV gibi platformlardan izlenebilmektedir.

ÜCRETSİZ SÜPER LİG MAÇLARI NASIL İZLENİR?

TOD TV'de ücretsiz Süper Lig maçları web, cep, tablet, Smart TV, Apple TV ve Android TV’lerden izlenebilecektir.

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