Kasımpaşa Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı canlı olarak beIN SPORTS'ta yayınlanacak ve TOD TV'den izlenebilecek. Maçta Hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağ olacak. Kasımpaşa Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. İşte Kasımpaşa Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı 6 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Antalyaspor maçı beIN SPORTS'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Kasımpaşa Süper Lig'deki 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 22 puan topladı. Kasımpaşa, 16. sırada yer alıyor.

Ligde oynadıkları son karşılaşmada Hatayspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Kasımpaşa bu maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor.

Antalyaspor ise 22 karşılaşmada 7 üstünlük, 4 eşitlik ve 11 yenilgiyle 25 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar erteleme maçında geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte, devre arasında Gaziantep FK'den transfer edilen kaleci Günay Güvenç'in sarı kart cezası bulunuyor. Kasımpaşa'da üçer sarı kartları bulunan Eysseric, Tirpan, Hajradinovic, Koita ve Bahoken, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 25. haftadaki Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, rakibini 2-0 yenmişti.

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