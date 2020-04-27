Kasımpaşa antrenmanlara başladı

Kasımpaşa, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde saat 17:30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.
Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi. Lacivert-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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