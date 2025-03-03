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  4. Kasımpaşa beraberliği sonrası taraftar ayaklandı! Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi... Yönetim Okan Buruk'u çağırdı

Kasımpaşa beraberliği sonrası taraftar ayaklandı! Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi... Yönetim Okan Buruk'u çağırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.03.2025 09:46
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında aldığı 3-3'lük beraberliğinin yankıları sürerken Sarı-Kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi. Taraftarın bu tepkisi üzerine yönetimin maçın ardından Okan Buruk ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Kasımpaşa beraberliği sonrası taraftar ayaklandı! Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi... Yönetim Okan Buruk'u çağırdı

Galatasaray'ın 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile berabere kalarak zirvede yara almasının yankıları sürerken Sarı-Kırmızılı taraftarlardan yönetime tepkiler gelmeye devam ediyor.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

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Taraftarlar yaşanan puan kaybının faturasını 80'inci dakikada Mario Lemina'yı çıkarıp Carlos Cuesta'yı oyuna aldığı için Okan Buruk'a keserken sosyal medyada istifa çağrıları yapılmaya başlandı hatta #okanburukistifa hashtagi ile bir kampanya bile başlattı.

YÖNETİM GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

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Spor Gecesi Youtube kanalından Gökhan Dinç'in haberine göre; Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle bir araya geldi. Okan Buruk'a sosyal medyadaki "İstifa" söylemlerine kulak asmaması gerektiği söylendi.

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk üzerindeki "istifa" bulutlarını yok etmek için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı öğrenildi.

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Okan Buruk Kasımpaşa son dakika galatasaray taraftar
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