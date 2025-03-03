Kasımpaşa beraberliği sonrası taraftar ayaklandı! Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi... Yönetim Okan Buruk'u çağırdı

Galatasaray'ın 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile berabere kalarak zirvede yara almasının yankıları sürerken Sarı-Kırmızılı taraftarlardan yönetime tepkiler gelmeye devam ediyor.

TARAFTAR KAMPANYA BAŞLATTI

Taraftarlar yaşanan puan kaybının faturasını 80'inci dakikada Mario Lemina'yı çıkarıp Carlos Cuesta'yı oyuna aldığı için Okan Buruk'a keserken sosyal medyada istifa çağrıları yapılmaya başlandı hatta #okanburukistifa hashtagi ile bir kampanya bile başlattı.

YÖNETİM GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Spor Gecesi Youtube kanalından Gökhan Dinç'in haberine göre; Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle bir araya geldi. Okan Buruk'a sosyal medyadaki "İstifa" söylemlerine kulak asmaması gerektiği söylendi.

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk üzerindeki "istifa" bulutlarını yok etmek için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı öğrenildi.