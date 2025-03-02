Kasımpaşa beraberliği sonrası Victor Osimhen takım arkadaşlarına seslendi!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Osimhen, "Sonuç hayal kırıklığı yarattı ama takım arkadaşlarımın çabalarından dolayı gurur duyuyorum. Burası gerçekten zorlu bir lig. Şampiyonluk mücadelesine devam ediyoruz ve bu hedefi gerçekleştirecek kaliteye sahip olduğumuza inanıyorum," şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ"

Osimhen, takıma olan sevgisini dile getirerek, "Takımımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Elimden gelen her şeyi yapmak, onlara destek olmak istiyorum. Takımdaki herkes aynı düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarlarımızla bir bütün hissediyoruz. Gol atamadığım zamanlarda bile savunmaya katkıda bulunmaya özen gösteriyorum. Her maça galibiyet için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük favori olduğumuzu düşünüyorum," dedi.

TAKIM ARKADAŞLARINA SESLENDİ

Maç sonrası sözlerini sürdüren Osimhen, "Derbide galip gelemedik, bu bizi üzdü. Kasımpaşa karşısında da kazanamadık. Ancak bu, şampiyon olamayacağımız anlamına gelmez. Hepimizin silkelenmesi ve bu sonuçlardan ders çıkarması gerekiyor," diyerek açıklamalarını tamamladı.