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Kasımpaşa beraberliği sonrası Victor Osimhen takım arkadaşlarına seslendi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 21:05
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Süper Lig'in 26. haftasında oynadığı Kasımpaşa mücadelesinden 3-3 beraberlikle ayrılarak zirvede yara alan Galatasaray'da takımının 2 golünü kaydeden Victor Osimhen maç sonu takım arkadaşlarına seslendi. İşte detaylar...

Kasımpaşa beraberliği sonrası Victor Osimhen takım arkadaşlarına seslendi!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Karşılaşmada 2 gol kaydeden Osimhen, "Sonuç hayal kırıklığı yarattı ama takım arkadaşlarımın çabalarından dolayı gurur duyuyorum. Burası gerçekten zorlu bir lig. Şampiyonluk mücadelesine devam ediyoruz ve bu hedefi gerçekleştirecek kaliteye sahip olduğumuza inanıyorum," şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ"

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Osimhen, takıma olan sevgisini dile getirerek, "Takımımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Elimden gelen her şeyi yapmak, onlara destek olmak istiyorum. Takımdaki herkes aynı düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarlarımızla bir bütün hissediyoruz. Gol atamadığım zamanlarda bile savunmaya katkıda bulunmaya özen gösteriyorum. Her maça galibiyet için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük favori olduğumuzu düşünüyorum," dedi.

TAKIM ARKADAŞLARINA SESLENDİ

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Maç sonrası sözlerini sürdüren Osimhen, "Derbide galip gelemedik, bu bizi üzdü. Kasımpaşa karşısında da kazanamadık. Ancak bu, şampiyon olamayacağımız anlamına gelmez. Hepimizin silkelenmesi ve bu sonuçlardan ders çıkarması gerekiyor," diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Günün Maçları

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MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
3 - 3
Galatasaray Galatasaray

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galatasaray Osimhen
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