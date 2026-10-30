Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kasımpaşa ile Beşiktaş 1 Kasım 2026 saat 19:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Kasımpaşa ile Beşiktaş, önemli bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek isteyecek.
Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.
Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 4. sırada.
Kasımpaşa, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ev sahibi ekip, bu süreçte 9 gol atarken 5 gol de yedi. Beşiktaş ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile mücadele etti, bu süreçte 9 gol atıp 7 gol yedi.
Kasımpaşa kadrosunda Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Kevin Mouanga (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat), Milot Rashica (Şüpheli), Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) ve Vaclav Cerny (Şüpheli) yer almıyor.
Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 2, Beşiktaş 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kasımpaşa 8, Beşiktaş 6 gol attı.
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