Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Kasımpaşa Pazar 19:00 Beşiktaş

Kasımpaşa ile Beşiktaş 1 Kasım 2026 saat 19:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kasımpaşa ile Beşiktaş, önemli bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek isteyecek.

Lig Durumu Kasımpaşa 6. Trendyol Süper Lig O 9 G 4 B 4 M 1 P 16 13 Attığı Gol 9 Yediği Gol +4 Averaj Beşiktaş 4. Trendyol Süper Lig O 9 G 6 B 0 M 3 P 18 18 Attığı Gol 10 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Kasımpaşa 13 / 9 Beşiktaş 18 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı K Kasımpaşa İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 3 / 0 Gol 7 – 4 B Beşiktaş Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 0 / 3 Gol 4 – 7

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Kasımpaşa G G M B G tüm kulvarlar Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası G

Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B Beşiktaş G M G M G tüm kulvarlar Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Kasımpaşa, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ev sahibi ekip, bu süreçte 9 gol atarken 5 gol de yedi. Beşiktaş ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile mücadele etti, bu süreçte 9 gol atıp 7 gol yedi.

Eksik Oyuncular Kasımpaşa 5 eksik Godfried Frimpong Kamil Ahmet Çörekçi Kevin Mouanga Fousseni Diabate Mortadha Ben Ouanes Beşiktaş 5 eksik Fabio Miretti Orkun Kökçü Milot Rashica Ümit Akdağ Vaclav Cerny

Kasımpaşa kadrosunda Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Kevin Mouanga (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat), Milot Rashica (Şüpheli), Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) ve Vaclav Cerny (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adrian Benedyczak Kasımpaşa 6 Gol 2 Asist Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist Claudio Winck Kasımpaşa 1 Gol 2 Asist Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.

İkili Rekabet 2 Kasımpaşa 2 Beraberlik 1 Beşiktaş Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 2, Beşiktaş 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kasımpaşa 8, Beşiktaş 6 gol attı.