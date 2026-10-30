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Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kasımpaşa, Pazar akşamı Beşiktaş ile karşılaşacak. İki takım da önemli istatistiklerle geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Kasımpaşa - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Kasımpaşa
Pazar 19:00
01.11.2026
Beşiktaş
Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Yayın: beIN Sports

Kasımpaşa ile Beşiktaş 1 Kasım 2026 saat 19:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kasımpaşa ile Beşiktaş, önemli bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek isteyecek.

Lig Durumu

Kasımpaşa

6. Trendyol Süper Lig
O
9
G
4
B
4
M
1
P
16
13
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+4
Averaj

Beşiktaş

4. Trendyol Süper Lig
O
9
G
6
B
0
M
3
P
18
18
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Kasımpaşa 13 / 9
Beşiktaş 18 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Kasımpaşa İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 3 / 0
Gol
7 – 4
Beşiktaş Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 0 / 3
Gol
4 – 7

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 18 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Kasımpaşa G G M B G

tüm kulvarlar

  • 29.10.2026 Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası G
  • 24.10.2026 Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 18.10.2026 Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
Beşiktaş G M G M G

tüm kulvarlar

  • 26.10.2026 Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
  • 22.10.2026 Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 15.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Kasımpaşa, son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ev sahibi ekip, bu süreçte 9 gol atarken 5 gol de yedi. Beşiktaş ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile mücadele etti, bu süreçte 9 gol atıp 7 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Kasımpaşa

5 eksik
Godfried Frimpong Sakat Arka Adalesinden Sakat
Kamil Ahmet Çörekçi Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Kevin Mouanga Sakat
Fousseni Diabate Sakat
Mortadha Ben Ouanes Şüpheli

Beşiktaş

5 eksik
Fabio Miretti Sakat Omzundan Sakat
Orkun Kökçü Sakat Topuğundan Sakat
Milot Rashica Şüpheli
Ümit Akdağ Sakat Elinden Sakat
Vaclav Cerny Şüpheli

Kasımpaşa kadrosunda Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Kevin Mouanga (Sakat), Fousseni Diabate (Sakat) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat), Orkun Kökçü (Sakat - Topuğundan Sakat), Milot Rashica (Şüpheli), Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) ve Vaclav Cerny (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Adrian Benedyczak Adrian Benedyczak Kasımpaşa 6 Gol 2 Asist
Adam Arous Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist
Claudio Winck Claudio Winck Kasımpaşa 1 Gol 2 Asist
Güven Yalçın Güven Yalçın Kasımpaşa 2 Gol 0 Asist
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Vaclav Cerny Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.

İkili Rekabet
2 Kasımpaşa
2 Beraberlik
1 Beşiktaş
  • 19.03.2026 Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 26.10.2025 Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 07.04.2025 Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 02.11.2024 Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 26.05.2024 Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 2, Beşiktaş 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Kasımpaşa 8, Beşiktaş 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman?

1 Kasım 2026'da oynanacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta?

19:00'da başlayacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında hangi oyuncular eksik?

Kasımpaşa'da Godfried Frimpong, Kamil Ahmet Çörekçi, Kevin Mouanga, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes; Beşiktaş'ta ise Fabio Miretti, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Ümit Akdağ, Vaclav Cerny eksik.

Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın ligde kaç puanı var?

Kasımpaşa 16 puanla 6. sırada, Beşiktaş 18 puanla 4. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa beşiktaş
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