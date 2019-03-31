Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sabah saatlerinde 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarında bulunun oyuncular Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka ile sakatlıkları bulunan Hajradinovic ve Khalili antrenmana katılmazken, Uğurcan ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

