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Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 31.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak olan Kasımpaşa'da, karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sabah saatlerinde 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarında bulunun oyuncular Trezeguet, Hafez, Heintz, Ben Youssef ve Pavelka ile sakatlıkları bulunan Hajradinovic ve Khalili antrenmana katılmazken, Uğurcan ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Büyükşehir Belediye Erzurumspor mustafa denizli

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