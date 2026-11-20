Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, 22 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Kasımpaşa, son dönem formuyla dikkat çekerken, Corendon Alanyaspor ise zor günler geçiriyor. İki takımın karşılaşması, ligdeki rekabet açısından önemli bir eşleşme.
Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 20 puanla 5. sırada.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 12 puanla 13. sırada.
Kasımpaşa, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak özellikle evinde etkili bir performans sergiledi. Bunun sonucunda, Trendyol Süper Lig puan tablosunda 5. sırada yer alıyor ve 20 puana sahip.
Kasımpaşa kadrosunda Elson Mendes (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Fousseni Diabate (Sakat), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Andri Baldursson (Şüpheli) ve Kevin Mouanga (Sakat) yer almıyor.
Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 5 galibiyet aldı. Bu maçlarda Kasımpaşa 9, Corendon Alanyaspor 4 gol attı.
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