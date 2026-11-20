Trendyol Süper Lig Kasımpaşa Pazar 16:00 Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor, 22 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Kasımpaşa, son dönem formuyla dikkat çekerken, Corendon Alanyaspor ise zor günler geçiriyor. İki takımın karşılaşması, ligdeki rekabet açısından önemli bir eşleşme.

Lig Durumu Kasımpaşa 5. Trendyol Süper Lig O 11 G 5 B 5 M 1 P 20 17 Attığı Gol 11 Yediği Gol +6 Averaj Corendon Alanyaspor 13. Trendyol Süper Lig O 11 G 3 B 3 M 5 P 12 9 Attığı Gol 18 Yediği Gol -9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Kasımpaşa 17 / 11 Corendon Alanyaspor 9 / 18 İç Saha / Deplasman Performansı K Kasımpaşa İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 4 / 0 Gol 9 – 6 CA Corendon Alanyaspor Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 1 / 3 Gol 5 – 12

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 20 puanla 5. sırada.

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 12 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Kasımpaşa G B G G M tüm kulvarlar Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B

Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası G

Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G Corendon Alanyaspor M M M M B tüm kulvarlar Corendon Alanyaspor 0-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 4-1 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası G

Corendon Alanyaspor 1-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Kasımpaşa, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak özellikle evinde etkili bir performans sergiledi. Bunun sonucunda, Trendyol Süper Lig puan tablosunda 5. sırada yer alıyor ve 20 puana sahip.

Eksik Oyuncular Kasımpaşa 6 eksik Elson Mendes Kamil Ahmet Çörekçi Fousseni Diabate Godfried Frimpong Andri Baldursson Kevin Mouanga Corendon Alanyaspor ✓ Bilinen eksik yok

Kasımpaşa kadrosunda Elson Mendes (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Fousseni Diabate (Sakat), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Andri Baldursson (Şüpheli) ve Kevin Mouanga (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adrian Benedyczak Kasımpaşa 7 Gol 2 Asist Claudio Winck Kasımpaşa 2 Gol 2 Asist Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist Jesurun Rak-Sakyi Kasımpaşa 1 Gol 2 Asist Ruan Corendon Alanyaspor 2 Gol 1 Asist Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist

Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck. Corendon Alanyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ruan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Florent Hadergjonaj.

İkili Rekabet 5 Kasımpaşa 0 Beraberlik 0 Corendon Alanyaspor Kasımpaşa 1-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Kasımpaşa 5 galibiyet aldı. Bu maçlarda Kasımpaşa 9, Corendon Alanyaspor 4 gol attı.