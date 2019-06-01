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Kasımpaşa'da 4 saat önce göreve gelen İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 01.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, 4 saat önce imza atan İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa'da 4 saat önce göreve gelen İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü ile bugün 1 yıllık mukaveleye imza atan teknik direktör İbrahim Üzülmez yollar ayrıldı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Ancak 4 saat sonra karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

İbrahim Üzülmez, "İmza töreni sonrasında gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşadık. Bu nedenle de Kasımpaşa ile yollarımızı ayırdık. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

"FİKİR AYRILIKLARI YAŞANDI"
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme görüşmeleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa ibrahim üzülmez

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