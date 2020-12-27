Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan hakem Fırat Aydınus'a flaş sözler

Geçen sezonun şampiyon takımına karşı mücadele ettiklerini belirten Fuat Çapa, "Karşılaşmaya şu felsefe ile başladık. Türkiye'nin en iyi pozisyon oyununu oynayan takımıyla karşılaştık. Bu sezona iyi başlamasalar da geçen sezonun şampiyonu ve aynı kadro ile devam ediyor. Yaptığımız analizlerde şunu gördü. Rakibimizin çıkışlarında sağ taraflarını kapatmak... Visca oraları etkili kullanıyor. Daha çok topu sol taraftan başlatıp, oradaki oyuncular sprinter olmadığı için öyle düşündük. Amacımız merkezi iyi değerlendirip pozisyon aramaktı. Rakibin attığı gole kadar pozisyonlar yakaladık ama yeterli değildi. Forvetimizin koşuları doğru değerlendiremedik... 1-1'den sonra oyunun kontrolünü elimize geçirdik derken maalesef Aytaç'ın atılması organizasyon değişikliğine gitmemize neden oldu. Takımımı tebrik ediyorum. 60 dakikada 10 kişi oynayıp, doğru işler yaptık. Son 2 haftadaki görüntümüz bundan çok uzaktı. 2-1'i yakaladıktan sonra 3'üncü golü atacak pozisyonlar bulduk. Rakibimizin de pozisyonları vardı. Ama maalesef 3'üncü gol için son vuruşlarımız doğru olmadı. Kadromuzun kısıtlı olması, bizi zora da soktu. Hazır olmayan oyuncuları oynatmak zorunda kaldık. Skor anlamında karşılaşmadan önce beraberliğe mutlu olurduk ama bu kadar pozisyona girip kaçırdığınız zaman üzücü. Mutlu eden sahada içindeki birliktelik ve mücadele oldu. Fırat hocama da birkaç şey söylemek istiyorum. Bana göre Türkiye'de en iyi 3 hakem söyle deseniz mutlaka ilk 3 içinde olur. Ama bugün tercih haklarını rakipten yana kullanması açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı ve üzdü. Kulübelerin artık sahada saha içerisindeki yönetime ne kadar etkili olduğunu bu sezon daha iyi gördüm. Taraftar varken, çok fazla ama bu sene daha net gözüküyor. Bunu sadece bu karşılaşma için söylemiyorum. Oyunun sadece saha içerisinde değil saha kenarında da çok iyi oynandığını görüyoruz. Hakemler gelip bizi tebrik ediyor. VAR'la ilgili bir önerim var. Türk futbolunda oyun çok duruyor, çabuk oynanmıyor. Her yere yatan oyuncu yüzünü tutarak yatıyor. Hakemlerimiz, VAR'daki olan hakemlerimiz bu tür pozisyonları tekrarlayıp, bu eylemi yapan oyunculara sarı kart verdiklerinde bu tür eylemler yapılmayacaktır. Oyun daha akıcı, seyir zevki daha yüksek olacaktır. Bu sadece bir öneri. Umarım söylediklerimize kulak verirler ve alınacak bir önlem varsa federasyonumuz bunu değerlendirir" şeklinde konuştu.

"TARKAN MUHTEMELEN SEZONU KAPATTI"

Gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Çapa, "Maç öncesinde cumartesi testimiz var. O test sizi tekrardan yeni bir planlama yapmaya itebiliyor. Şu anda bir şey söylemek zor. Stoperde bir sıkıntımız var. Tarkan, sakatlığı var. Muhtemelen sezonu kapattı. Aytaç'ın da olmayışıyla orada yeni bir arayışa gideceğiz. Mevcut kadromuzdan en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimizin de eksikleri var ben o eksik isimlerin yerine kimin oynayacağını söyleyebilirim. Ama bizdeki eksik oyuncuları söylediğim zaman yerlerini kiminle dolduracağımızı söyleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER RAPORUMUZU YARIN YÖNETİME VERECEĞİZ"

2'nci devre planlamalarının doğru yapılması gerektiğini dile getiren Fuat Çapa, ''Yoksa camiaların canı çok acır. Özellikle bizim gibi kısıtlı kadroları olan takımların. 24 maçımız var bu maçları 17 haftada oynayacağız. Yani 8 hafta içi maçı var. Kupada Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Bugünkü maçta bazı verileri verdi. Rakiplerde de bunu görüyoruz. Her takım birkaç rotasyona giderek maça çıkıyor. Biz raporu hazırlayıp, yönetim kuruluna yarın vereceğiz. Alınan kararlara göre kadromuzu oluşturacağız" diye konuştu.

