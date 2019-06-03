Kasımpaşa'da hoca adayları Bayram Bektaş, Erol Bulut, Mesut Bakkal ve Kemal Özdeş

Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları sürerken, iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon özellikle ikinci yarıda istediği performansı sergileyemeyen ve ligi 14'üncü sırada tamamlayan Kasımpaşa'da camiayı hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Öncelikle teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve anlaştığı teknik adama göre kadroyu yapılandırmak isteyen Kasımpaşa'da görüşmeler sürüyor. 1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile aynı gün karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktör ile görüşmeleri Fatih Saraç yapıyor.

EROL BULUT, BAYRAM BEKTAŞ, MESUT BAKKAL VE KEMAL ÖZDEŞ...

Bayram Bektaş, Erol Bulut, Mesut Bakkal gibi önemli teknik adamlarla görüşmelerin sürdüğü İstanbul ekibinde Kemal Özdeş'e geri dönüş de yaşanabilir. Yeni sezonda üst sıraları zorlamak isteyen Paşa, teknik direktör boşluğunu doldurarak yeni sezon yapılanmasına hemen başlamak isterken, hoca konusunda karar verilince transfer harekatı başlayacak.