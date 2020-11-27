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Kasımpaşa'da İrfan Buz 14 gün sonra istifa etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'da İrfan Buz göreve geldikten 14 gün sonra istifa etti.

Kasımpaşa'da İrfan Buz 14 gün sonra istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da kısa bir süre önce göreve gelen İrfan Buz istifa ettiğini açıkladı.

İrfan Buz, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."

13 Kasım'da göreve başlayan İrfan Buz, Kasımpaşa'nın başında ligde Konyaspor'a 2-1 kaybederken, 24Erzincanspor'u kupada 3-0'la eledi.

SERKAN REÇBER DE İSTİFA ETTİ

Öte yandan gün içinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, görevinden istifa etti.

Reçber, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa Kulübü CEO'luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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