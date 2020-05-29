SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.05.2020 08:03 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Kulübü'nde futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
'TFF kararını kendisi verir''TFF kararını kendisi verir'
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! 'Acil durum' ilan edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Flaş transfer! Ezeli rakibe gidiyor...

Flaş transfer! Ezeli rakibe gidiyor...

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!

Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Kasımpaşa'ta test sonuçları belli oldu

Kasımpaşa'da test sonuçları negatif!

Kasımpaşa'da test sonuçları açıklandı

Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kasımpaşa'da 2 koronavirüs vakası

Hasan Hilmi Öksüz: TFF kararını kendisi verir

'TFF kararını kendisi verir'

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa hazırlıklara devam etti

Quaresma'dan Messi ve Ronaldo örneği

Quaresma'dan Messi ve Ronaldo örneği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.