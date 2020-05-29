Kasımpaşa'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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