Kasımpaşa'da Selçuk İnan'ın yerine gelecek isim belli oldu! Lacivert - beyazlılarda üçüncü Kemal Özdeş dönemi başlıyor....

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da hareketli saatler yaşanıyor. 22 Kasım 2022'de göreve getirilen teknik direktör Selçuk İnan ile 1-1 biten Ümraniyespor maçı sonrasında yollar ayrılmıştı. Lacivert - beyazlı ekipte 13 resmi maça çıkan İnan; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 0.85'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Bu performansın ardından Kasımpaşa, genç çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Selçuk İnan'ın ayrılığı sonrasında takımın başında kimin geçeceği futbolseverlerin merak konusu olmuştu.

YENİ HOCA KEMAL ÖZDEŞ

A Spor'un haberine göre Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekibinin kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Kemal Özdeş, imzayı atması halinde Kasımpaşa'daki üçüncü dönemine başlayacak. Özdeş, daha önce 2016-2018 ve Haziran 2019 - Aralık 2019 tarihleri arasında Kasımpaşa'nın başında yer almıştı.

