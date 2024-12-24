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Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer oldu! Yasin Özcan rekor bonservisle İngiltere'ye gidiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 14:05
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Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan’ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere’ye gidecek.

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer oldu! Yasin Özcan rekor bonservisle İngiltere'ye gidiyor
Yasin Özcan

Yasin Özcan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Kasımpaşa’nın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

8 MİLYON EURO'YA ANLAŞMAYA VARDI

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18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere’ye gidecek.

Kasımpaşa ile Aston Villa’nın bu transfer için 8 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.

EN PAHALI ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU OLDU

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Yasin Özcan, bu transferle birlikte Kasımpaşa tarihinin en pahalı 3. oyuncusu olarak tarihe geçti.

1- Diagne 13 milyon Euro
2 - Trezeguet 10 milyon Euro

Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Aston Villa
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