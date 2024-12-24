Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer oldu! Yasin Özcan rekor bonservisle İngiltere'ye gidiyor

Kasımpaşa’nın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

8 MİLYON EURO'YA ANLAŞMAYA VARDI

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere’ye gidecek.

Kasımpaşa ile Aston Villa’nın bu transfer için 8 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.

EN PAHALI ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU OLDU

Yasin Özcan, bu transferle birlikte Kasımpaşa tarihinin en pahalı 3. oyuncusu olarak tarihe geçti.

1- Diagne 13 milyon Euro

2 - Trezeguet 10 milyon Euro