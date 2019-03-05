Kasımpaşa'dan Mustafa Denizli’nin sağlık durumu hakkında açıklama

Kasımpaşa Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakasının devre arasında rahatsızlanan ve ikinci yarıya çıkmayan teknik direktörleri Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır" denildi.
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