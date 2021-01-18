SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa, Drinkwater'ı resmen açıkladı!

Kasımpaşa, Drinkwater'ı resmen açıkladı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 18.01.2021 15:30 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kasımpaşa, Drinkwater'ı resmen açıkladı!

Kasımpaşa, Chelsea'nin 2017 yazında 38 milyon euro'ya Leicester'dan transfer ettiği Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama:

"İngiltere Premiere Ligi ekiplerinden Chelsea takımının formasını giyen İngiliz orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Kasımpaşalı futbolcu Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandıKasımpaşalı futbolcu Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'
Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'
Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu
Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil sözleri!
Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil sözleri!
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
İlginç kutlama! Buz tutmuş havuza atladı...
İlginç kutlama! Buz tutmuş havuza atladı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşa, Drinkwater'ı resmen açıkladı!
Kasımpaşa transferi resmen açıkladı
Fuat Çapa'dan Aytaç Kara açıklaması
Fuat Çapa'dan Aytaç Kara açıklaması
Kasımpaşa, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdığını açıkladı
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı
Kasımpaşalı futbolcu Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı
Kasımpaşalı futbolcu Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı
Uğur Demirok, Kasımpaşa ile anlaştı
Uğur Demirok, İstanbul biletini aldı!
Kasımpaşa Danny Drinkwater'ı kiraladı
Kasımpaşa Danny Drinkwater'ı kiraladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.