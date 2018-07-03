Kasımpaşa Eray Birniçan ile sözleşme yeniledi

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını iç transferlerle sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen file bekçisi Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde düzenlenen ve Sportif Direktör Nursal Bilgin de katıldığı imza töreninde 29 yaşındaki eldiven kendisini 1 yıl daha Kasımpaşa’ya bağlayan imzayı attı.
Eray, geçen sezon lacivert-beyazlı forma ile 5 karşılaşmada mücadele etmişti.
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