Kasımpaşa Eray Birniçan ile sözleşme yeniledi

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını iç transferlerle sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen file bekçisi Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde düzenlenen ve Sportif Direktör Nursal Bilgin de katıldığı imza töreninde 29 yaşındaki eldiven kendisini 1 yıl daha Kasımpaşa’ya bağlayan imzayı attı.

Eray, geçen sezon lacivert-beyazlı forma ile 5 karşılaşmada mücadele etmişti.

