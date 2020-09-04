Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Taşkıran, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç’ın da katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
(AA)
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