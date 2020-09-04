SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, geçen sezon Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Taşkıran, Medical Park Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve sportif direktör Emir Saraç’ın da katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılırTrump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
Kasımpaşa'da yeni transferKasımpaşa'da yeni transfer
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
Flaş! İşte Vedat Muriqi gerçeği
Flaş! İşte Vedat Muriqi gerçeği
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kasımpaşa'da Altıparmak iddiası
Kasımpaşa'da Altıparmak iddiası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme
Kasımpaşa Alan Lima Carius’u kadrosuna kattı
Kasımpaşa'da bir transfer daha
Kasımpaşa Yasin Dülger’i kadrosuna kattı
Kasımpaşa'da yeni transfer
Fenerbahçe forması giyen Deniz Türüç, Kasımpaşa yolunda
Deniz Türüç, Kasımpaşa yolunda
Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaştı iddiası
Kasımpaşa'da Altıparmak iddiası
Kasımpaşa'dan sert açıklama: Gerekirse ligden çekiliriz
Gerekirse ligden çekiliriz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.