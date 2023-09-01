Kasımpaşa evinde ağır yaralı! Trabzonspor Beşiktaş derbisi öncesi deplasmanda 5-1 kazandı, moral depoladı

Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bordo-mavililer'in gollerini Enis Destan, Enis Bardhi (2) , Filip Benkovic ve Göktan Gürpüz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise Claudio Winck'ten geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6'ya yükseltirken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

HAFTAYA DERBİ...

Bordo mavililer 5. hafta mücadelesinde sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

