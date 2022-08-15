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Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

15.08.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’in 2.hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe sahadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Hem deneyimli hakem hem de bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılamaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Mete Kalkavan'ın babası Cumhuriyet Halk Partisi eski Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

Mete Kalkavan'ın futbola ve hakemliğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapması Mete Kalkavan için örnek oldu.

Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

METE KALKAVAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

42 yaşındaki Hakem Mete Kalkavan 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa edip 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştür.

METE KALKAVAN HANGİ TAKIMLI?

Mete Kalkavan'ın Beşiktaşlı olduğu öne sürülmektedir.

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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