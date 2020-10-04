Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ligin 3. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yle kendi evinde golsüz berabere kalarak 2 puanı bırakan Galatasaray, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele edecek. Peki Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?
Kasımpaşa-Galatasaray maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00’da beIN Sports 1’de canlı olarak yayınlanacak. Rekabetin üst düzeye çıkacağı Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.
Mehmet Altıparmak teknik direktörlüğündeki Kasımpaşa takımının muhtemel 11’i: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Atyaç, Sadiku, Pavelka, Varga, Hajradinovic, Carius
Fatih Terim teknik direktörlüğündeki Galatasaray takımının muhtemel 11’i: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Donk, Etebo, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne
Süper Lig’in 4. haftasında mücadele edecek olan Kasımpaşa ve Galatasaray 33. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 32 randevu Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi. 32 maçın 21’ini Galatasaray kazandı. 6 kez berabere kalan takımlardan 5 kez Kasımpaşa’nın galibiyetiyle sonuçlandı.
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