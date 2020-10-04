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Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FUTBOL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında ter dökecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maçın saati ve canlı olarak yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Futbolseverler takımların kadrolarını ve maçı hakemlerini de araştırıyor. Peki Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ligin 3. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yle kendi evinde golsüz berabere kalarak 2 puanı bırakan Galatasaray, Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele edecek. Peki Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Galatasaray maçı 4 Ekim Pazar günü saat 19:00’da beIN Sports 1’de canlı olarak yayınlanacak. Rekabetin üst düzeye çıkacağı Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır olarak açıklandı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Mehmet Altıparmak teknik direktörlüğündeki Kasımpaşa takımının muhtemel 11’i: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan, Haddadi, Atyaç, Sadiku, Pavelka, Varga, Hajradinovic, Carius

Fatih Terim teknik direktörlüğündeki Galatasaray takımının muhtemel 11’i: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Donk, Etebo, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne

KASIMPAŞA-GALASARAY ARASINDAKİ MAÇLARIN KARNESİ

Süper Lig’in 4. haftasında mücadele edecek olan Kasımpaşa ve Galatasaray 33. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 32 randevu Galatasaray’ın üstünlüğüyle sona erdi. 32 maçın 21’ini Galatasaray kazandı. 6 kez berabere kalan takımlardan 5 kez Kasımpaşa’nın galibiyetiyle sonuçlandı.

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