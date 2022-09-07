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Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda?

07.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ile Galatasaray Süper Lig 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar maçın hazırlıklarına geçtiğimiz gün Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başladı. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ’in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri rakip sahadan üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Galatasaray maçının kanalı ve saati...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maçta her iki takımın taraftarı da tribünlerdeki yerini alacak.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı BeIn Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇININ BİLET FİYATLARI

Maraton kapalı B-C: 330 TL

Maraton kapalı A-D: 320 TL

Maraton açık C: 270 TL

Maraton açık B-D: 260 TL

Maraton açık A-E: 250 TL

Misafir 300 TL

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