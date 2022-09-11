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Kasımpaşa-Galatasaray maçı öncesi ilginç detay! Herkes yabancı zannetti ama Türk çıktı!

11.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaşacağı maç öncesinde takım kadroları açıklanmasından sonra sosyal medya karıştı. Belçika uyruklu Kasımpaşa futbolcusu Mickaël Tirpan'ın 3 yerli kuralından faydalanabildiği görüldü. Galatasaraylı taraftarlar bu durumu tepkiyle karşıladı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı öncesi ilginç detay! Herkes yabancı zannetti ama Türk çıktı!
Mickael Tirpan

Mickael Tirpan

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Geçen hafta 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep FK'yı mağlup ederek çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maç öncesi iki takımın da kadrolarının açıklamasının ardından ortalık karıştı.

İLK GÖRÜŞTE 2 TÜRK VAR ZANNETTİLER

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Kasımpaşa'nın kadrosu; Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken şeklinde açıklandı. İlk görünüşte herkes 2 Türk olduğunu iddia edip sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

MORTADHA, TIRPAN TÜRK OLARAK SAYILIYOR

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Belçika uyruklu Kasımpaşa futbolcusu Mickaël Tirpan, 3 yerli kuralından faydalanabiliyor. Tirpan verdiği bir röportaj’da babasının Türk olduğunu belirtmişti.


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