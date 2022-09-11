Kasımpaşa-Galatasaray maçı öncesi ilginç detay! Herkes yabancı zannetti ama Türk çıktı!

Geçen hafta 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep FK'yı mağlup ederek çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maç öncesi iki takımın da kadrolarının açıklamasının ardından ortalık karıştı.

İLK GÖRÜŞTE 2 TÜRK VAR ZANNETTİLER

Kasımpaşa'nın kadrosu; Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken şeklinde açıklandı. İlk görünüşte herkes 2 Türk olduğunu iddia edip sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

MORTADHA, TIRPAN TÜRK OLARAK SAYILIYOR

Belçika uyruklu Kasımpaşa futbolcusu Mickaël Tirpan, 3 yerli kuralından faydalanabiliyor. Tirpan verdiği bir röportaj’da babasının Türk olduğunu belirtmişti.



