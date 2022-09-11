YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından

Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından

11.09.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lacivert-beyazlı takımın teknik sorumlusu Necati Erkmen: "Rakibimizi tebrik ederim. İyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı"

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.

Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini belirten Erkmen, "Son 2 haftadır üzerine koyarak gidiyorduk. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kısa sürede beraberliği yakaladılar. İkinci yarı hamle yaptık, önlemler aldık. Rakibimizi tebrik ederim. İyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı. Son dakikalarda gol de bulduk ama süre yetmedi, 3-2 mağlup olduk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
MHP'nin Bursa mitingiMHP'nin Bursa mitingi
Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat ettiOrdu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa futbol galatasaray süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:34
Öğle
13:06
İkindi
16:38
Akşam
19:27
Yatsı
20:48
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.