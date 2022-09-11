Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.
Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maça iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini belirten Erkmen, "Son 2 haftadır üzerine koyarak gidiyorduk. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kısa sürede beraberliği yakaladılar. İkinci yarı hamle yaptık, önlemler aldık. Rakibimizi tebrik ederim. İyi oynayan futbolcu sayısı bizden fazlaydı. Son dakikalarda gol de bulduk ama süre yetmedi, 3-2 mağlup olduk." diye konuştu.
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