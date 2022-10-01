Kasımpaşa Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Deneyimli hakemin biyografisi merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük kimdir? Zorbay Küçük nereli ve kaç yaşında?

KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük 18 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Zorbay Küçük, Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor karşılaşması ile başlamıştır ve o sezon yalnızca 1 maçta hakemlik yapmıştır.

2017 yılından bu yana Süper Lig'teki hakemlik görevini sürdürmektedir.

Zorbay Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur.Feyzullah Küçük, Adanaspor ve Malatyaspor'un eski futbolcularındandır. Bakırköyspor ve Bursaspor'da da oynamıştır. Futbola veda ettikten sonra 2002 - 2005 yılları arasında Adanaspor'da altyapı antrenörü, 2005 yılında Osmaniyespor 'da teknik direktörlük ve 2007 - 2008 yılları arasında tekrar Adanaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmıştır.

