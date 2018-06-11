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Kasımpaşa, Gençlerbirliği'nden Abdul Khalili'yi transfer etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 11.06.2018 20:22 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Abdul Khalili'yi transfer ettiğini açıkladı. Lacivert-Beyazlılar, İsveçli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği'nden Abdul Khalili'yi transfer etti

Kasımpaşa, Abdul Khalili'yle anlaştığını duyurdu. Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği takımının formasını giyen 26 yaşındaki Filistin asıllı İsveç’li orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili, kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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Kasımpaşa Abdul Khalili

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